فيديو.. ليفربول يهزم بيرنلي ويبدأ مطاردة مانشستر سيتي

وكالات / سما /

حقق ليفربول فوزاً ثميناً على ضيفه بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد رود لحساب الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ الريدز رحلة الضغط على مانشستر سيتي المتصدر بعد أن خسر الصدارة في الجولة الماضية بتعادله مع إيفرتون، وهو يبتعد الآن بفارق نقطة واحدة عن رجال المدرب بيب جوارديولا.

وفاجأ بيرنلي محمد صلاح ورفاقه بتسجيله هدف مبكر، وتحديداً عن الدقيقة السادسة، وجاء الهدف من ركلة ركنية، ويتحمل أليسون جزء كبير من المسؤولية ، رغم أن هناك شكوك بصحته لاشتباه وجود خطأ على لاعب الخصم الذي ارتكز على الحارس البرازيلي.

ولم ينتظر ليفربول طويلاً حتى نجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق روبيرتو فيرمينو عند الدقيقة 19، وذلك بعد مجهود فردي من محمد صلاح الذي حول كرة عرضية أربكت دفاعات بيرنلي.

وتمكن النجم السنغالي المتألق ساديو ماني من تسجيل الهدف الثاني بحلول الدقيقة 29، وذلك عبر تسديدة مقوسة من حافة منطقة الجزاء فشل الحارس في توقعها.

وهيمن ليفربول بشكل كامل على مجريات الشوط الثاني، ونجح فيرمينو في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، وهي نفس اللقطة التي أهدر فيها محمد صلاح فرصة سهلة، لكن المهاجم البرازيلي استغل ارتداد الكرة ووضعها بالشباك.

وشهدت الدقائق الثلاثة المحتسبة كوقت بدل ضائع متعة وإثارة كبيرة بعد ان نجح بيرنلي في تقليص النتيجة عن طريق جودموندسون، وبدأ يظهر التوتر على دفاعات ليفربول في آخر دقيقتين، لكن ساديو ماني أخرج فريقه من هذه الأزمة بتسجيل الهدف الرابع الذي قضى على حظوظ الخصم بشكل كامل بالعودة.