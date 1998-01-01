ميسي يواصل التلاعب بصدارة هدافي الليجا

وكالات / سما /

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تلاعبه بصدارة هدافي الدوري الإسباني بتسجيله هدف جديد في فوز فريقه برشلونة على فريق رايو فايكانو في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني من موسم 2018-2019.

وفي المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بثلاثية مقابل هدف وحيد، تمكن أيضاً لويس سواريز ثاني هدافي الليجا هذا الموسم من تسجيل هدف جديد ولكن لايزال مبتعداً عن ميسي المتصدر بفارق 9 أهداف كاملة، وكانت تلك المباراة شاهدةً على هدف جديد لمهاجم ريال مدريد المعار إلى رايو فايكانو راؤول دي توماس ليصل رصيده إلى 11 هدفاً.

كريستيان ستواني واصل التهديف أيضاً هذا الإسبوع بهدف جديد ضد فريق فالنسيا رغم خسارة فريقه جيرونا بنتيجة 3-2 في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

أما عن النجم الفرنسي من أصل عربي، وسام بن يدر فقد عاد للمنافسة على المركز الثاني بتسجيله هاتريك مميز ضد فريق ريال سوسيداد ليرتفع رصيده إلى 15 هدفاً في المركز الرابع في الجدول.

وسجل كريم بنزيما هدف جديد لفريقه ريال مدريد ليرتفع رصيده إلى 13 هدف هذا الموسم، وهو نفس الرصيد الذي يمكله خايمي ماتا هداف فريق خيتافي والذي يحتل فريقه المركز الرابع في مفاجأة كبيرة حتى الآن هذا الموسم.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السابعة والعشرين:

1- ليونيل ميسي (برشلونة) 26 هدف

2- لويس سواريز (برشلونة) 17 هدف

3- كريستيان ستواني (جيرونا) 16 هدف

4- وسام بن يدر (إشبيلية) 15 هدف

5- خايمي ماتا (خيتافي) 13 هدف

6- كريم بنزيما (ريال مدريد) 13 هدف

7- تشارليز دياز (إيبار) 12 هدف

8- أنطوان جريزمان (اتليتكو مدريد) 12 هدف

9- راؤول دي توماس (رايو فايكانو) 11 هدف

10- بورخا إيجلاسياس (إسبانيول) 11 هدف