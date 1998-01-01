آرسنال يوقف قطار اليونايتد ويخطف المركز الرابع

وكالات / سما /

نجح فريق آرسنال في حسم قمة الجولة رقم 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد بعد الانتصار بنتيجة 2-0.

افتتح التسجيل في قمة إنجلترا اللاعب جرانيت تشاكا بعد تسديدة صاروخية غالطت حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا وغيرت مسارها لتسكن شباك الشياطين الحمر معلنة بداية تسجيل المدفعجية.

وبعد انتهاء الشوط الأول بتقدم المدفعجية بهدف نظيف سعى مانشستر يونايتد للتعويض بشتى الطرق في الشوط الثاني وبدأ بداية قوية جداً، ولكن عكس سير اللقاء عزز آرسنال النتيجة.

وأضاف بيير إمريك أوباميانج الهدف الثاني للمدفعجية عن طريق ركلة جزاء وضعها بسلاسة على يمين دافيد دي خيا، وذلك بعد دفعة من من فريد على لاكازيت.

فوز آرسنال اليوم وضع آرسنال في المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة بينما يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 58 نقطة في المركز الخامس.

يُذكر أن تشيلسي لديه مباراة مؤجلة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي حالة فوزه فإنه سيعيد مانشستر يونايتد للمركز السادس.