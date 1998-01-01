فيديو.. ريال مدريد يضمد جراحه بفوز كبير على بلد الوليد

وكالات / سما /

تمكن فريق نادي ريال مدريد من تضميد جراحه من خلال تحقيق فوز كبير على حساب مضيفه، بلد الوليد بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الأخير لحساب الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وعاش النادي الملكي أسبوعاً ولا أسوأ مع توديع مسابقة كأس ملك إسبانيا من الدور نصف النهائي على يد الغريم التقليدي، برشلونة، قبل الخسارة مرة أخرى في الكلاسيكو ولكن لحساب الدوري الإسباني ليبتعد الفريق أكثر عن الصدارة، وأخيراً الخروج من الباب الضيق في دوري أبطال أوروبا على يد شبان أياكس أمستردام الهولندي.

وفاجأ أصحاب الأرض، زملاء لوكا مودريتش بالهدف الافتتاحي في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب أنور محمد، بعد إهدار ركلة جزاء وتسجيل هدفين ملغيين بداعي التسلل، ولكن اللوس بلانكوس نجحوا في العودة، حيث عادل المدافع الفرنسي رافاييل فاران الكفة في الدقيقة 34، ثم أضاف بنزيما الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 51، ثم بعد 8 دقائق لاحقة، عاد ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من ضربة رأسية.

وتعرض اللاعب البرازيلي كاسيميرو للطرد بالورقة الصفراء الثانية في الدقيقة 80، ولكن ريال مدريد لم يتأثر سلباً، بل على العكس، أضاف لوكا مودريتش الهدف الرابع للملكي في الدقيقة 85 بهدوء شديد.

بهذه النتيجة، يصل رصيد ريال مدريد إلى النقطة 51 في المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف.