مكتب الرئيس عباس : نفضل فوز غانتس برئاسة الوزراء في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الأثنين، أن مصادر في مكتب الرئيس أبو مازن، صرحت بأن القيادة الفلسطينية تفضل فوز غانتس على نتنياهو.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن هذه المصادر قولها: " إن قيادة السلطة الفلسطينية تفضل زعيم حزب حكول لفان فوز بيني غانتس برئاسة الوزراء في إسرائيل".

وقالت الصحيفة العبرية، إن السلطة لم تحدد موقفها من المرشحين لرئاسة الوزراء في إسرائيل بشكل رسمي، لكنها تتابع استطلاعات الرأي في وسائل الإعلام العبرية.

وأضافت صحيفة يسرائيل هيوم: أن قيادة السلطة وعلى رأسهم أبو مازن، يفضلون غانتس على نتنياهو، ولا يريدون فترة حكم جديدة لنتنياهو.

ووفقا للصحيفة العبرية، فإن هذا الموقف للسلطة نابع من تصرفات حكومة نتنياهو، ومن رغبة قيادة السلطة للعودة لمفاوضات التسوية مع إسرائيل.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن رئيس السلطة أبو مازن، صرح خلال لقائه مع زعيمة حزب ميرتس "تمار زاندبرغ" بالأمس، أن "يدينا ممدودة للسلام مع إسرائيل".