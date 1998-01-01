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ترامب: لو ترشحت بالانتخابات الإسرائيلية لفزت بـ98% من الأصوات

الإثنين 11 مارس 2019 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: لو ترشحت بالانتخابات الإسرائيلية لفزت بـ98% من الأصوات


واشنطن / وكالات /

اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه لو ترشح في الانتخابات العامة للكنيست القريبة، لفاز بـ98% من أصوات الإسرائيليين. ورغم أن مصدر هذه الثقة لدى ترامب ليس واضحا، لكنه هاجم الأميركيين اليهود على خلفية تصويت نسبة عالية منهم للحزب الديمقراطي.

ونقل موقع Axios الإلكتروني، الليلة الماضية، عن ترامب قوله خلال اجتماع مغلق لمؤيدين ومتبرعين للحزب الجمهوري، يوم الجمعة الماضي، إنه "لو استطعت المنافسة في الانتخابات هناك، لفزت بـ98% من الأصوات".

وجاء ذلك بعد أن تحدث ترامب عن مدى "محبة" الإسرائيليين له في أعقاب نقل السفارة الأميركية إلى القدس. وأضاف أنه "لا أفهم كيف أن اليهود بإمكانهم التصويت لصالح الديمقراطيين. فهذا حزب يكره الشعب اليهودي".

وكان يشير ترامب بذلك إلى تصريحات عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي، إلهان عمر، الصومالية الأصول، ضد اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة. كما هاجم ترامب نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، الذي تشير توقعات إلى احتمال منافسته على الرئاسة الأميركية في الانتخابات المقبلة، العام المقبل.

ويتوقع أن يتدخل ترامب في المعركة الانتخابية في إسرائيل لصالح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من خلال لقائهما في واشنطن بعد أسبوعين، أثناء مشاركة نتنياهو في مؤتمر اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة "أيباك".

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