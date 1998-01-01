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الخليل: الاحتلال يخطر بوقف العمل في منزل ويستولي على مواد بناء ويفتش منازل

الإثنين 11 مارس 2019 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف العمل في منزل، واستولت على مواد بناء وفتشت منازل في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السموع جنوبا، وسلّمت المواطن يعقوب مصطفى البدارين إخطارا بوقف العمل في منزله، واستولت على مواد بناء عقب تفتيش المنزل.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وفتشت عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها: المواطن بشير الرجبي.

 كما نصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل: الشمالي "جورة بحلص" والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الاحتلال

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