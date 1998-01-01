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19 موظفا تابعا للأمم المتحدة بين ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية

الإثنين 11 مارس 2019 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
19 موظفا تابعا للأمم المتحدة بين ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية


نيويورك/وكالات/

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن 19 موظفا من مؤسسات أممية عدة قتلوا بتحطم طائرة الركاب من طراز "بوينغ" وسط إثيوبيا صباح اليوم الأحد والذي أودى بحياة 157 شخصا. 

وذكرت المنظمة في بيان صدر عنها مساء الأحد أن "المؤشرات الأولية تدل على مقتل 19 موظفا" في 5 ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن المؤسسات الـ5 هي منظمة الهجرة الدولية وبرنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مضيفا أن الحادث أسفر أيضا عن مقتل عدد من الموظفين في منظمات دولية أخرى مثل البنك الدولي.

وأعرب المدير التنفيذي لمنظمة الهجرة الدولية، أنطونيو فيتورينو، عن خالص تعازيه لذوي ضحايا الكارثة، مشددا على أنها أفجعت الأسرة الأممية بأسرها.

وسبق أن أكدت "الخطوط الجوية الإثيوبية" عدم وجود ناجين بين ركاب الطائرة التي سقطت صباح اليوم الأحد أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية نيروبي، وكان على متنها 157 شخصا بينهم 149 راكبا و8 أعضاء في الطاقم.

وتحطمت الطائرة من طراز "بوينغ 737-800MAX " التي كانت تنفذ الرحلة رقم "ET- AVJ" قرب مدينة دبرزيت وسط إثيوبيا.
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