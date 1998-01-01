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"التجمع الديمقراطي"يطالب أمن غزة بالإفراج عن الصحفي حمزة حماد وعدد من النشطاء

الإثنين 11 مارس 2019 07:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التجمع الديمقراطي"يطالب أمن غزة بالإفراج عن الصحفي حمزة حماد وعدد من النشطاء


غزة/سما/

قال التجمع الديموقراطي الفلسطيني ان الامن بغزة اعتقل مسؤوله بالقطاع الصحفي حمزة حماس وعدد من النشطاء على خلفية منشواراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد التجمع الإعلامي الديمقراطي، أن اعتقال الأجهزة الأمنية في قطاع غزة الصحفي حمزة حماد مسؤول التجمع في قطاع غزة، وعدد من النشطاء على خلفية منشوراتهم على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، إجراء مدان ومستهجن وانتهاك فاضح للحريات الصحفية ، مطالباً الأجهزة الأمنية بـ الإفراج الفوري عنهم . 

وطالب التجمع الإعلامي الديمقراطي في بيان وصل معا، الأجهزة الأمنية باحترام حرية الرأي والتعبير المكفولة في المادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتوقف عن مصادرة وانتهاك الحريات الإعلامية وملاحقة واعتقال الصحفيين وكتاب الرأي والنشطاء على خلفية منشوراتهم وعملهم الصحفي.

كما دعا التجمع نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى التدخل السريع والعاجل للإفراج عن الصحفي حمزة حماد مسؤول التجمع الإعلامي الديمقراطي، والنشطاء الآخرين.
 

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