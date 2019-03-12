طقس فلسطين

رام الله/سما/

يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق نهاراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الاجواء صافية بوجه عام باردة نسبياً الى باردة، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

الثلاثاء 2019/03/12: يكون الجو غائما جزئياً ربعياً ولطيفاً حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/03/13: يكون الجو غائما جزئياً الى غائم ومغبراً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة نهارا، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا.

الخميس 2019/03/14: يكون الجو غائما الى غائم جزئي ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة الى شديدة البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة أحيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا.