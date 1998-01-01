محللون اسرائيليون: لهذه الاسباب يهدد نتنياهو حماس!!

القدس المحتلة/سما/

تطرق المحلل العسكري في موقع واللا العبري أمير بوخبوت إلى تصريحات نتيناهو الأخيرة التي هدد فيها حماس موضحا بالقول " هناك رغبة جامحة لدى الكابنيت السياسي الأمني بالحفاظ على الهدوء الأمني خلال فترة الانتخابات، ولذلك يسعى الكابنيت بكل ما أوتي من قوة إلى الحيلولة دون تدهور الأوضاع مع غزة من خلال الوسائل السياسية، والعسكرية بما في ذلك الاستمرار في إدخال ملايين الدولارات إلى حماس رغما عن أنف رئيس السلطة محمود عباس.

وأضاف بوخبوط بأن تصريحات السياسيين الإسرائيليين التي يطلقون فيها التهديدات هنا وهناك لا تهدف إلا لكسب أصوات جديدة من الناخبين لا أكثر.

من جانبه تطرق المحلل العسكري في موقع معاريف "تل لف رام" إلى التهديدات التي أطلقها رئيس الحكومة نتنياهو خلال زيارته لمستوطنات غلاف غزة قائلا: "هذه التهديدات قد تجبي من نتنياهو ثمنا سياسيا باهظا في حال لم يلتزم بها إذا ما استمر التصعيد بما في ذلك إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة والإرباك الليلي، وذلك في ظل عدم رغبة نتنياهو وقيادة الجيش بتصعيد الأوضاع مع غزة قبل الانتخابات".

وأضاف تل لف رام بأن المساحة التي يناور فيها نتنياهو مع غزة قد تقلصت بشكل كبير جدا وخصوصا فيما يتعلق بقضية الإفراج عن الجنود الأسرى لدى حماس في غزة، ولذلك هناك مخاوف من الانجرار لمواجهة عسكرية مع غزة قبل الانتخابات إذا ما استمر التصعيد خلال الأيام القريبة التي ستكون مصيرية في تحديد الوضع الأمني مع غزة.