الرئيس يستقبل وزيرة خارجية النرويج وهذا ما بحثاه..

رام الله / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزيرة خارجية النرويج اين ماري اريكسين سورايدي، والوفد المرافق لها.

وأطلع الرئيس، الوزيرة سورايدي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية.

وأشاد عباس، بالدور الكبير الذي تقوم به النرويج في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، إضافة إلى دورها الهام في تنسيق مساعدات الدول المانحة المقدمة للشعب الفلسطيني.

في السياق، أكدت الوزيرة النرويجية، دعم النرويج الكامل لتحقيق السلام، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته، وتنسيق المساعدات التي تقدمها الدول المانحة .

وجرى اللقاء بحضور، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء، وزير الاعلام نبيل أبو ردينة، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.