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مناورة لجيش الاحتلال تحاكي سقوط صواريخ على "نتيفوت" بغلاف غزة

الأحد 10 مارس 2019 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناورة لجيش الاحتلال تحاكي سقوط صواريخ على "نتيفوت" بغلاف غزة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الاحد، أن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي بدأت مناورة أمنية بالتعاون مع القوات الأمنية المختلفة في مدينة نتيفوت تحاكي سقوط صواريخ على المدينة.

وقال موقع روتر العبري، إن الحديث يدور عن مناورة ضخمة ستستمر حتى مساء يوم غد الإثنين ، حيث سيلاحظ فيها حركة غير اعتيادية للقوات والمركبات العسكرية والأمنية.

وأشار الموقع العبري، الى أن المناورة تم التخطيط لها مسبقا ضمن جدول التدريبات السنوي، كما ستدوي في إطارها صافرات الانذار في مدينة نتيفوت والمناطق المحيطة بها .

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