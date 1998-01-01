هبوط الطائرة التى تقل بوتفليقة في الجزائر

الجزائر /سما/

هبطت الطائرة التي يعتقد أنّها تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من جنيف، اليوم الأحد، في القاعدة العسكرية ببوفاريك على بعد 40 كلم جنوب العاصمة الجزائرية.

وكان بوتفليقة "82" عاماً الذي يواجه منذ 22 شباط حركة احتجاج لا سابق لها منذ انتخابه للمرة الاولى في 1999، والذي اعتلّت صحته منذ تعرضه لجلطة دماغية في 2013، أودع مستشفى في جنيف بـ24 شباط لإجراء "فحوصات طبية دورية".

وكانت طائرة تابعة للحكومة الجزائرية، أقلعت اليوم الأحد، من مطار كوينترين في جنيف يتوقع أنّها تقل بوتفليقة عائداً إلى بلاده.

ودفع قرار بوتفليقة خوض الإنتخابات الرئاسية المقررة في نيسان عشرات الآلاف من الجزائريين من مختلف الطبقات الاجتماعية للإحتجاج على مدى الأسابيع الثلاثة المنصرمة. ولم يبد الجزائريون أيّ رغبة في التراجع رغم عرض بوتفليقة تقليص فترة رئاسته إذا فاز في الإنتخابات.

فيما خرج الآلاف إلى الشوارع اليوم الأحد مرددين هتافات تقول "لا للعهدة الخامسة"، وأغلقت العديد من المتاجر في الجزائر العاصمة وقال سكان إن خدمة القطارات توقفت. ويشعر الشبان الجزائريون بالغضب من تراجع فرص العمل ومن ارتفاع معدلات البطالة ومن الفساد وسيطرة الصفوة من كبار السن.

إذا ترك بوتفليقة الحكم من يحل محله وتمكن بوتفليقة من الاستمرار في السلطة بعد انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بعدد من الحكام في دول مجاورة عام 2011 لأنّ الجزائر لديها احتياطيات أجنبية كافية لدعم الإنفاق الحكومي.

كما شارك جزائريون أكبر سناً في الإحتجاجات بعد أن اضطروا لتحمل حملات أمنية على المعارضين في مقابل الإستقرار بعد الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي، ويظهر بعض من هؤلاء الآن في التجمعات الحاشدة.