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الجيش الاسرائيلي يبعث برسالة الى الفنانة هيفاء وهبي فما طبيعتها؟

الأحد 10 مارس 2019 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يبعث برسالة الى الفنانة هيفاء وهبي فما طبيعتها؟


غزة / سما /

بعث أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رسالة عاجلة  إلى المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، بمناسبة عيد ميلادها.

وقال أدرعي:"مبروك هيفا وهبي كل عام، وانت بألف خير. إنت معروفة بدعمك لحزب الله، بس طبعًا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي: "بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك انت تتبرعيلو يا هيفا؟"

يشار الى أن حسن نصر الله  الأمين العام لحزب الله، قد ألقى خطابا أول أمس، الجمعة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس هيئة دعم المقاومة، وقال خلاله: بدأنا معركة مكافحة الفساد عبر فتح ملفين وهناك ملفات أخرى مقبلة، ولبنان أمام مفصل وجودي، ويجب العمل لتجنيب توجه لبنان نحو الإفلاس والانهيار المالي والاقتصادي".

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