  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العمادي يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه ..

الأحد 10 مارس 2019 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه ..


غزة / سما /

وصل السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مساء اليوم الاحد، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.

وأكدت مصادر محلية، وصول السفير العمادي الى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر متطلعة، إن السفير العمادي  وصل غزة لمناقشة و متابعة الملفات المتعلقة بتثبيت تفاهمات الهدوء بين حماس وإسرائيل ، إضافة إلى مناقشة المشاريع القطرية التي أُعلن عنها في الفترة الأخيرة.

وكانت مصادر إعلامية، أكدت أن الشهر الجاري ستتم فيه عملية صرف منحة الـ 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة، مشيرة  إلى أن أعداد الأسر الفقيرة التي ستستفيد من منحة الـ 100 دولار قد تصل إلى 130 ألف أسرة.

وكانت حركة حماس قالت إن هذا الأسبوع سيشهد حراكا دبلوماسيا مكثفا على صعيد تطبيق تلك التفاهمات، حيث أوقفت الحركة فعاليات "الإرباك الليلي"، ويبدو أنها أوقفت إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة اليوم ايضا، حيث لم يتم الإبلاغ عن سقوط أي منها في مستوطنات غلاف غزة.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاحد، إنه سيتم نقل الأموال القطرية الى غزة عبر حوالات بنكية وبآلية جديدة من خلال الأمم المتحدة لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين وعمال "بند البطالة" المسجلين لدى "الأونروا".

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: السلطة قدمت عرضا لـ"اسرائيل" بشأن اموال المقاصة وهذا ما تناوله...

هآرتس: الأموال القطرية تُنقل إلى غزة و آلية جديدة لتحويلها

هآرتس : الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تتوقع انهيار السلطة الفلسطينية خلال شهرين

أبو حسنة : 6400 فرصة عمل لخريجين وعمال بغزة عبر المنحة القطرية خلال أيام

خلال اجتماع طارئ.. محافظو قطاع غزة: الاعتداء على حلس مدان ولا يبشر بخير لغزة

الطائرات الحربية الاسرائيلية تقصف عدة مواقع في قطاع غزة فجر اليوم

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة تجاه "اشكول"

الأخبار الرئيسية

حماس

حماس: إسرائيل تتهرب من استحقاقات التهدئة بالتصعيد على غزة والمطالب الفلسطينية كالتالي..

الرئيس واشتيه

الرئيس يكلف اشتيه رئيسا للحكومة الجديدة

وزير المالية: رواتب الموظفين ستصرف اليوم بنسبة 50% بما لا يقل عن 2000 شيقل

صحيفة تزعم: إيقاف "الإرباك الليلي" مقابل التزامات إسرائيلية لا ترضي حماس

أبو حسنة : 6400 فرصة عمل لخريجين وعمال بغزة عبر المنحة القطرية خلال أيام