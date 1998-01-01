العمادي يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه ..

غزة / سما /

وصل السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مساء اليوم الاحد، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.

وأكدت مصادر محلية، وصول السفير العمادي الى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر متطلعة، إن السفير العمادي وصل غزة لمناقشة و متابعة الملفات المتعلقة بتثبيت تفاهمات الهدوء بين حماس وإسرائيل ، إضافة إلى مناقشة المشاريع القطرية التي أُعلن عنها في الفترة الأخيرة.

وكانت مصادر إعلامية، أكدت أن الشهر الجاري ستتم فيه عملية صرف منحة الـ 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أعداد الأسر الفقيرة التي ستستفيد من منحة الـ 100 دولار قد تصل إلى 130 ألف أسرة.

وكانت حركة حماس قالت إن هذا الأسبوع سيشهد حراكا دبلوماسيا مكثفا على صعيد تطبيق تلك التفاهمات، حيث أوقفت الحركة فعاليات "الإرباك الليلي"، ويبدو أنها أوقفت إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة اليوم ايضا، حيث لم يتم الإبلاغ عن سقوط أي منها في مستوطنات غلاف غزة.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاحد، إنه سيتم نقل الأموال القطرية الى غزة عبر حوالات بنكية وبآلية جديدة من خلال الأمم المتحدة لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين وعمال "بند البطالة" المسجلين لدى "الأونروا".