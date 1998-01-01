ابو شمالة يعقب على تكليف الرئيس لـ اشتيه بتشكيل الحكومة

غزة / سما/

عقب ماجد ابو شمالة القيادي في التيار الإصلاحي بحركة "فتح"، مساء اليوم الاحد، على قرار الرئيس محمود عباس بتكليف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال أبو شمالة في بيان صحفي، إن حكومة عباس الذي وصفها بالانفصالية، تفرد واقصاء خارج الإطار الوطني، ومحاولة للهروب من استحقاق المصالحة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، على حد قوله.

وأوضح القيادي في التيار الإصلاحي بحركة "فتح"، أن المدخل السليم لتصحيح الوضع الفلسطيني الداخلي، هو تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.