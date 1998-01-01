  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ابو شمالة يعقب على تكليف الرئيس لـ اشتيه بتشكيل الحكومة

الأحد 10 مارس 2019 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو شمالة يعقب على تكليف الرئيس لـ اشتيه بتشكيل الحكومة


غزة / سما/

عقب ماجد ابو شمالة القيادي في التيار الإصلاحي بحركة "فتح"، مساء اليوم الاحد،  على قرار الرئيس محمود عباس بتكليف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  محمد اشتية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال أبو شمالة في بيان صحفي، إن حكومة عباس الذي وصفها بالانفصالية، تفرد واقصاء خارج الإطار الوطني، ومحاولة للهروب من استحقاق المصالحة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، على حد قوله.

وأوضح القيادي في التيار الإصلاحي بحركة "فتح"، أن المدخل السليم لتصحيح الوضع الفلسطيني الداخلي، هو تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

#ماجد ابو شمالة #التيار الاصلاحي #محمد اشتيه #الحكومة

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: السلطة قدمت عرضا لـ"اسرائيل" بشأن اموال المقاصة وهذا ما تناوله...

هآرتس: الأموال القطرية تُنقل إلى غزة و آلية جديدة لتحويلها

هآرتس : الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تتوقع انهيار السلطة الفلسطينية خلال شهرين

أبو حسنة : 6400 فرصة عمل لخريجين وعمال بغزة عبر المنحة القطرية خلال أيام

خلال اجتماع طارئ.. محافظو قطاع غزة: الاعتداء على حلس مدان ولا يبشر بخير لغزة

الطائرات الحربية الاسرائيلية تقصف عدة مواقع في قطاع غزة فجر اليوم

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة تجاه "اشكول"

الأخبار الرئيسية

العمادي

العمادي يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه ..

حماس

حماس: إسرائيل تتهرب من استحقاقات التهدئة بالتصعيد على غزة والمطالب الفلسطينية كالتالي..

الرئيس واشتيه

الرئيس يكلف اشتيه رئيسا للحكومة الجديدة

وزير المالية: رواتب الموظفين ستصرف اليوم بنسبة 50% بما لا يقل عن 2000 شيقل

صحيفة تزعم: إيقاف "الإرباك الليلي" مقابل التزامات إسرائيلية لا ترضي حماس