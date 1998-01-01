إصابة 8 مواطنين بجروح 2 منهم بحالة الخطر في حادث سير

الخليل / سما /

أصيب 8 مواطنين بجروح، مساء اليوم الاحد، 2 منهم بجروح خطيرة، والـ6 الآخرون وصفت اصابتهم ما بين المتوسطة والطفيفة، في حادث سير على الطريق المؤدي لمعبر ترقوميا بين مدينة الخليل وبلدة إذنا غرب مدينة الخليل.

وقال محمد سامي الجعبري نائب مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بمحافظة الخليل، إن الحادث أسفر عن إصابة 8 مواطنين 2 منهم بحالة حرجة، ونقلوا بواسطة مروحية اسرائيلية الى مستشفيات داخل الخط الاخضر، و6 اصابتهم ما بين المتوسطة والطفيفة، ونقلوا بواسطة 5 سيارات اسعاف تابعة للهلال الاحمر الفلسطيني لتلقي العلاج في مستشفيات مدينة الخليل.