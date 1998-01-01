السجن 6 أشهر لجنود اسرائيليين اعتدوا على معتقلين فلسطينيين

يافا / سما /

وافقت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في يافا، اليوم الأحد، على صفقة بين النيابة العسكرية وفريق الدفاع عن ثلاثة جنود إسرائيليين اعترفوا بالاعتداء العنيف على فلسطيني ونجله في رام الله منذ أشهر خلال ملاحقتهم للشاب عاصم البرغوثي.

وقررت المحكمة اعتقالهم لمدة 6 أشهر، مع خفض رتبتهم، بعد اعترافهم بالاتهامات الموجهة إليهم، ضمن الصفقة التي تمت بين النيابة وفريق الدفاع .

ولم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع الجنديين الآخرين اللذين شاركا في الاعتداء، حيث لا زالت الاتصالات جارية بين فريق الدفاع والنيابة حول دورهما في الحادثة.

وكانت المحكمة أدانت يوم الخميس الماضي الجنود الثلاثة بالاعتداء على المعتقلين في ظروف خطيرة والتسبب لهم بإصابات إحداها خطيرة.

وينتمون للجنود الكتيبة المتدينة "نيتسح يهودا"، حيث يتهمون بالاعتداء على مواطنين فلسطينيين من قرية أبو شخيدام في الثامن من يناير/ كانون الثاني الماضي، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح عند عملية اعتقالهم.