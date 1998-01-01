الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق الاقصى

القاهرة /سما/

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات الضرورية، لإلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بوقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد الاقصى المبارك.

وأدان سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بأشد العبارات العدوان الهمجي الجديد ضد المسجد الأقصى المبارك، والذي ارتكبه أحد عناصر الاحتلال في مصلى باب الرحمة والإصرار على تدنيس مكان للعبادة والدخول اليه بحذائه عمدا، الأمر الذي يعكس الوجه الحقيقي لإسرائيل( القوة القائمة بالاحتلال)، التي لا تحترم المقدسات الدينية وتمارس أبشع أنواع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، في انتهاك صارخ لحرمة وقدسية أماكن ودور العبادة التي كفلت احترامها جميع المواثيق والأعراف الدولية.

واستنكر أبو علي في تصريح صحفي له، اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك وأخذ صور وقياسات للمبنى، تزامنا مع دعوات ما يسمى بـ"اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم الى أنصاره والمستوطنين الى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى الخميس المقبل، لبسط ما أسموه "السيطرة الاسرائيلية" على المكان، ولتحويل مصلى الرحمة الى كنيس يهودي يحمل اسم "كنيس باب الرحمة".

وحذر الأمين العام المساعد، من استمرار الاستهداف المتعمد للمسجد الأقصى المبارك من خلال هذه الاجراءات والحفريات والاقتحامات المتكررة مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى المبارك.