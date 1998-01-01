مناشدة عاجلة للرئيس عباس من طفلة غزية

غزة/سما/

نناشد سيادتكم بالوقوف بجانبنا في علاج ابنتنا/ "روان مروان حامد شمالي" 19 عاما .

التى تعاني منذ 9 سنوات من مشاكل في الأعصاب والحبل الشوكي وتم إجراء عمليتين في مستشفى الشفاء في قطاع غزة و 5 عمليات في مستشفى المقاصد في القدس وبسبب تناول أدوية الأسترويدات طوال فترة العلاج تسببت في نخر في النخاع العظمي لعظام الحوض والركبتين (avasculler nicrosis) وبعد استشارات طبية في عدة مستشفيات وبين أطباء من مستشفى تل هاشومير تقرر بأن الحالة بحاجة إلى علاج بضغط الأكسجين العالي في مستشفى رمبام بمعدل 20 جلسة، وهناك خطورة بفقد صلاحية عظامها بعد سنة إذا لم تتعالج .

لذا نناشد سيادتكم بالوقوف بجانبنا وعلاج ابنتنا التي تعاني منذ 9 سنوات ودمت أبا للشعب الفلسطيني.

#روان_لازم_تتعالج