  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مناشدة عاجلة للرئيس عباس من طفلة غزية

الأحد 10 مارس 2019 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناشدة عاجلة للرئيس عباس من طفلة غزية


غزة/سما/

نناشد سيادتكم بالوقوف بجانبنا في علاج ابنتنا/ "روان مروان حامد شمالي" 19 عاما .
التى تعاني منذ 9 سنوات من مشاكل في الأعصاب والحبل الشوكي وتم إجراء عمليتين في مستشفى الشفاء في قطاع غزة و 5 عمليات في مستشفى المقاصد في القدس وبسبب تناول أدوية الأسترويدات طوال فترة العلاج تسببت في نخر في النخاع العظمي لعظام الحوض والركبتين (avasculler nicrosis) وبعد استشارات طبية في عدة مستشفيات وبين أطباء من مستشفى تل هاشومير تقرر بأن الحالة بحاجة إلى علاج بضغط الأكسجين العالي في مستشفى رمبام بمعدل 20 جلسة، وهناك خطورة بفقد صلاحية عظامها بعد سنة إذا لم تتعالج . 
لذا نناشد سيادتكم بالوقوف بجانبنا وعلاج ابنتنا التي تعاني منذ 9 سنوات ودمت أبا للشعب الفلسطيني. 

#روان_لازم_تتعالج

42E0C0E5-248F-4C3D-A9BA-7154B21575FD

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: السلطة قدمت عرضا لـ"اسرائيل" بشأن اموال المقاصة وهذا ما تناوله...

هآرتس : الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تتوقع انهيار السلطة الفلسطينية خلال شهرين

خلال اجتماع طارئ.. محافظو قطاع غزة: الاعتداء على حلس مدان ولا يبشر بخير لغزة

الطائرات الحربية الاسرائيلية تقصف عدة مواقع في قطاع غزة فجر اليوم

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة تجاه "اشكول"

القناة 13 : حماس ادخلت اسرائيل في مصيدة وتريد جرنا الى حرب محدودة

نتنياهو : اسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها وانما فقط لليهود و يهدد حماس

الأخبار الرئيسية

الرئيس واشتيه

الرئيس يكلف اشتيه رئيسا للحكومة الجديدة

وزير المالية: رواتب الموظفين ستصرف اليوم بنسبة 50% بما لا يقل عن 2000 شيقل

صحيفة تزعم: إيقاف "الإرباك الليلي" مقابل التزامات إسرائيلية لا ترضي حماس

أبو حسنة : 6400 فرصة عمل لخريجين وعمال بغزة عبر المنحة القطرية خلال أيام

هآرتس: الأموال القطرية تُنقل إلى غزة و آلية جديدة لتحويلها