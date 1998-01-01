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أبو العسل: إطلاق "كرنفال أريحا" الأول في الخامس من شهر نيسان المقبل

الأحد 10 مارس 2019 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو العسل: إطلاق "كرنفال أريحا" الأول في الخامس من شهر نيسان المقبل


أريحا /سما/

أعلن جهاد أبو العسل محافظ أريحا والأغوار، اليوم الاحد، أن  موعد إطلاق "كرنفال أريحا" الأول، يوم الجمعة الخامس من شهر نيسان المقبل، في أرض المعرض وسط المشروع الإنشائي العربي على المدخل الشرقي لمدينة اريحا.

وأضاف المحافظ أبو العسل في مؤتمر صحفي، في قاعة المؤتمرات بمقر المحافظة، بحضور أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياني، أن الكرنفال محاولة جادة لتنشيط الحركة السياحية الزراعية التجارية بالمحافظة، وفرصة لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في مختلف الأنشطة ومناحي الحياة.

وأكد على أن الكرنفال يعكس العمل الجماعي وأهمية تضافر الجهود ودور القطاع الخاص والعام وهو خطوة اضافية نحو الاعتماد على الذات وتشجيع الصناعة والزراعة بأيدٍ محلية وطنية.

وتطرق أبو العسل الى الخطوط العريضة للمهرجان، مشيرا إلى أن فعاليات اليوم الأول للكرنفال سيشمل مسيرات ومجسمات تمثل مختلف القطاعات وأوجه الحياة الاقتصادية والتراثية، وفي اليوم الثاني سباق دراجات هوائية ونارية ومعرض للصناعات والزراعات الوطنية من مختلف المحافظات والقطاعات الانتاجية بالوطن واقامة أنشطة رياضية وثقافية متعلقة بالتراث وسباق الحواجز.

بدوره، تحدث رئيس بلدية اريحا سالم غروف, ورئيس غرفة تجارة وزراعة وصناعة المحافظة تيسير حميدي، ومدير جامعة القدس المفتوحة فرع أريحا كمال سلامة، وأمين سر اقليم حركة فتح اقليم أريحا والأغوار نائل أبو العسل، وعدد من المتحدثين حول فكرة الكرنفال وكيفية تطوير الفكرة والأهداف المرجوة من المهرجان الاقتصادية والثقافية والصناعية.

#كرنفال أريحا #ابو العسل

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