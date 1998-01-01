شامية يضع السفير الصيني بصورة آخر التطورات وانتهاكات الاحتلال

رام الله / سما /

وضع مازن شامية مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون آسيا وافريقيا واستراليا، اليوم الأحد، سفير جمهورية الصين الشعبية المعتمد لدى دولة فلسطين قوه وي، في آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية والسياسات التحريضية والعنصرية بحق شعبنا.

وأكد شامية ضرورة التدخل الصيني لوقف سياسة الحصار المالي المفروض على القيادة والشعب الفلسطيني، والذي يُعد انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي، وللاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين.

وأشاد بمستوى العلاقات الثنائية التي تتميز بها البلدين، وبمستوى التنسيق والتشاور الفعال بين الجانبين في المحافل الدولية والإقليمية والمنظمات التي تضم عضوية البلدين، خاصةً في اطار منتدى التعاون العربي الصيني وفي اطار منظمة التفاعل وبناء إجراءات الثقة في آسيا (السيكا)

في السياق، أكد السفير الصيني موقف القيادة الصينية الداعم والمساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والرافض للممارسات الإسرائيلية وسياسات الاحتلال وانتهاكات المستوطنين، مشدداً على موقف بلاده المنسجم مع قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.