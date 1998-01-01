حماس: تكليف اشتيه ترسيخ للانقسام وفصل الضفة عن غزة ولن نعترف بحكومته

غزة / سما/

عقبت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الاحد، على تكليف الرئيس محمود عباس لـ د.محمد اشتيه بتشكيل الحكومة الجديدة.

واعتبر عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس ان الحديث عن تشكيل حكومة يتناقض تماما مع الحديث عن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي وافقت عليها حماس في اللقاء الأخير مع حنا ناصر، مضيفا ان ذلك دليل على عدم جدية السلطة لخوض الانتخابات.

في السياق، قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس ان تكليف اشتية برئاسة الحكومة الجديدة انتهاك لكل اتفاقيات المصالحة وترسيخ للانقسام وتساهم في فصل غزة عن باقي الوطن.

بدوره، قال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم ان تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني؛ سلوك تفرد وإقصاء وهروب من استحقاقات المصالحة وتحقيق الوحدة، ووصفة عملية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وترسيخ الانقسام.

وشددت حركة حماس على أنها لا تعترف بهذه الحكومة كونها خارج التوافق الوطني، وأن المدخل الأمثل لتصحيح الوضع الفلسطيني هو بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة شاملة "رئاسية وتشريعية ومجلس وطني" ‎