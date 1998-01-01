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هأرتس: قلق من التصعيد واستنفار إسرائيلي في ذكرى مسيرات العودة

الأحد 10 مارس 2019 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
هأرتس: قلق من التصعيد واستنفار إسرائيلي في ذكرى مسيرات العودة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد ليوم 30 آذار/ مارس، وهو اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية لمسيرات العودة وكسر الحصار، و يتزامن مع يوم الأرض.

ووفقا لصحيفة "هأرتس" العبرية، فإن التقديرات الاستخبارات الإسرائيلية تؤكد أن حماس تستعد بالفعل للقيام بنشاطات واسعة بالقرب من السياج.

وأوضحت الصحيفة،  أن هذه الفعاليات ستبدأ في 29/3 الذي يصادف يوم الجمعة، وستصل إلى ذروتها في اليوم التالي، مضيفة أن  مستوى عال من التصعيد في نفس اليوم يمكن أن يؤدي إلى تصاعد الأوضاع.

وبجسب الصحيفة العبرية، يشعر "الشاباك" والجيش الإسرائيلي بالقلق من احتمال نجاح "حماس" في نقل مماثل لمسيرات العودة إلى الضفة الغربية.

#مسيرات العودة #حدود غزة #قطاع غزة #اسرائيل

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