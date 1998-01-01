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ادعيس: حماية مقدساتنا فرض ديني وواجب وطني على الكل الفلسطيني

الأحد 10 مارس 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأن حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فرض ديني وواجب وطني يجب على الكل الفلسطيني أن يقوم به؛ فهذه المقدسات هويتنا وتراثنا الديني والوطني والتعرض لها وانتهاكها انتهاك لهويتنا وقيمنا الحضارية والدينية، مؤكداً بأن هذه المقدسات تشمل المساجد والمقامات الدينية المتواجدة في جميع أنحاء فلسطين وتتعرض لانتهاكات من هذا الاحتلال الذي يحاول سرقة نسبتها وادعائه ملكيتها أو أحقيته بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده ادعيس ظهر اليوم في مكتبه، بمشاركة وكيل الوزارة حسام أبو الرب وعدد من المدراء العامين، مع فعاليات مدينة حلحول؛ لجنة زكاة شمال الخليل، وبلدية الخليل إضافة لمديرية الأوقاف في حلحول لبحث إجراءات وزارة الأوقاف لحماية مقام النبي يونس في مدينة حلحول، والذي تعرض منذ أيام لاعتداء واقتحام من قبل قطعان المستوطنين الذيم مارسوا انتهاكاهم من خلال الحفلات الصاخبة في داخل المسجد، وهو الأمر الذي يتكرر كثيراً خلال العام، رغم أن هذا المقام حسب الوثائق التاريخية والدينية والوقفية هو وقف إسلامي خالص لا يحق لغير المسلمين ادعاء أي سلطة عليه.

وأبلغ ادعيس فعاليات حلحول الشعبية والرسمية بقرارات وزارة الأوقاف والقاضية بتعيين حارس لمسجد ومقام النبي يونس  على مدار الساعة لحماية المقام إضافة لإمام راتب، كما أبلغ ادعيس الفعاليات بضرورة تشكيل لجنة للمسجد تعنى بتطويره والإشراف عليه وتوفير احتياجاته.

#يوسف ادعيس

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