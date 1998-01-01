  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المجلس الوطني يشارك في إجتماعات إتحاد مجالس البرلمانات الإسلامية

الأحد 10 مارس 2019 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، أنه سيشارك في الدورة الثالثة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة المغربية الرباط.

وقال رئيس الوفد، رئيس اللجنة السياسية في المجلس خالد مسمار، إن هذه الدورة تأتي بعد اجتماعات هامة عقدت في الايام الماضية على صعيد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد اجتماعاته في العاصمة الأردنية عمان، وما صدر عنهما من قرارات وتوجهات هامة تهم القضية الفلسطينية.

وأعرب عن أمله بأن تتبنى مجالس الاتحاد هذه القرارات والتوصيات، وأن تتوجه بالضغط على حكوماتها للتصدي لما يسمى "صفقة القرن"، تلك المؤامرة التي تستهدف القضية الفلسطينية، وأن تلتزم تلك الحكومات بتقديم الدعم المادي والمعنوي لأهلنا المرابطين في القدس.

#المجلس الوطني

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: السلطة قدمت عرضا لـ"اسرائيل" بشأن اموال المقاصة وهذا ما تناوله...

التيار الإصلاحي يستنكر الاعتداء على حلس وحرق مجهولين لمكتبه في الشجاعية

المونيتور: غزة لا تستطيع الانتظار الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية

خلال اجتماع طارئ.. محافظو قطاع غزة: الاعتداء على حلس مدان ولا يبشر بخير لغزة

ليبرمان: نتنياهو رفض مقترحا لاغتيال قيادات من حماس والجهاد بغزة

تنويه هام بشأن السفر عبر معبر رفح البري اليوم الاحد

الطائرات الحربية الاسرائيلية تقصف عدة مواقع في قطاع غزة فجر اليوم

الأخبار الرئيسية

وزير المالية: رواتب الموظفين ستصرف اليوم بنسبة 50% بما لا يقل عن 2000 شيقل

صحيفة تزعم: إيقاف "الإرباك الليلي" مقابل التزامات إسرائيلية لا ترضي حماس

أبو حسنة : 6400 فرصة عمل لخريجين وعمال بغزة عبر المنحة القطرية خلال أيام

هآرتس: الأموال القطرية تُنقل إلى غزة و آلية جديدة لتحويلها

هآرتس : الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تتوقع انهيار السلطة الفلسطينية خلال شهرين