المجلس الوطني يشارك في إجتماعات إتحاد مجالس البرلمانات الإسلامية

رام الله / سما /

أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، أنه سيشارك في الدورة الثالثة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة المغربية الرباط.

وقال رئيس الوفد، رئيس اللجنة السياسية في المجلس خالد مسمار، إن هذه الدورة تأتي بعد اجتماعات هامة عقدت في الايام الماضية على صعيد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد اجتماعاته في العاصمة الأردنية عمان، وما صدر عنهما من قرارات وتوجهات هامة تهم القضية الفلسطينية.

وأعرب عن أمله بأن تتبنى مجالس الاتحاد هذه القرارات والتوصيات، وأن تتوجه بالضغط على حكوماتها للتصدي لما يسمى "صفقة القرن"، تلك المؤامرة التي تستهدف القضية الفلسطينية، وأن تلتزم تلك الحكومات بتقديم الدعم المادي والمعنوي لأهلنا المرابطين في القدس.