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الخارجية: الحماية الدولية لشعبنا ضرورة قصوى للجم الاحتلال وبطش مستوطنيه

الأحد 10 مارس 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاكات متواصلة ووحشية بحق أبناء شعبنا ومقدراته غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق، ولا يجب أن يستمر، فحياة مواطنينا في خطر متواصل، وهم بحاجة قصوى للحماية".

وطالبت في بيان، صدر اليوم الأحد، في ضوء جرائم الاعدامات الميدانية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة بحق أبناء شعبنا، بأوامر وتعليمات واضحة من المستوى السياسي الإسرائيلي، بوجوب توفير الحماية الدولية لشعبنا، وهو ما تم ترجمته من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام".

 كما تواصل الوزارة مطالبتها للأمم المتحدة وأمينها العام بتقديم المقترحات العملية لكيفية تطبيق وتنفيذ ذلك القرار على الأرض، لإنهاء حالات الإعدام الميدانية، ولتوفير أشكال الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ما دام الاحتلال جاثما على أرضنا، منوها إلى أن هذه المطالبة ستأخذ أشكالا مختلفة وعلى عديد المستويات من أجل توفير الحد الأدنى من الحماية الدولية لشعبنا.

#وزارة الخارجية

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