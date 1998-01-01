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نتنياهو : اسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها وانما فقط لليهود و يهدد حماس

الأحد 10 مارس 2019 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : اسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها وانما فقط لليهود و يهدد حماس


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجلسة الحكومية الأسبوعية : "شهدنا في الأيام الأخيرة استفزازات من قطاع غزة. يتم ذلك عن طريق أناس مختلفين، لكن ذلك لا يعفي حماس من المسؤولية. فحماس مسؤولة عن كل ما يخرج من قطاع غزة، ونحن نرد على ذلك كما يستوجب، من خلال ضربات سلاح الجو الإسرائيلي ضد أهداف حماس".

وتابع نتنياهو: لقد سمعت أشخاصاً من غزة يقولون إنه بما أننا في حملة انتخابية، فإن عملية واسعة النطاق غير واردة. أقترح على حماس ألا تعتمد على هذا. سنفعل كل ما ينبغي لإعادة الأمن والهدوء إلى محيط غزة وإلى الجنوب بشكل عام".

وقال نتنياهو  انه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيحضر الى إسرائيل في نهاية الأسبوع القادم، في زيارة مهمة. وفي بداية الشهر القادم، سيأتي الى إسرائيل الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو في زيارة مبكرة إلى إسرائيل ردا لزيارة نتنياهو للبرازيل. وأكد نتنياهو أن "البرازيل قوة، نحن نفتح طرق التجارة هنا التي ستجلب العمالة للعديد من الإسرائيليين وستثري دولة إسرائيل - سياسياً واقتصادياً".

وذكر نتنياهو انه سيستضيف غدا الاثنين السناتور المعروف ليندسي غراهام، الذي يعتبر صديقا كبيرا لإسرائيل، والذي كان حتى وقت قريب رئيسا للجنة الاعتمادات الفرعية في مجلس الشيوخ، ويلعب دورا حاسما في مجلس الشيوخ الأمريكي، والآن هو رئيس اللجنة القضائية. وقال انه سوف يرافقه إلى مرتفعات الجولان "استمرارا للجهود التي نبذلها لجعل الولايات المتحدة، مع دول أخرى، تعترف بالسيادة الإسرائيلية والسيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان".

واستطرد ء نتنياهو فقال: بودي أن أوضح نقطة تبدو أنها غير واضحة للجمهور الإسرائيلي وتخلق بعض البلبلة. إن إسرائيل دولة " يهودية وديمقراطية ". هذا يعني أنها الدولة القومية للشعب اليهودي وهي له فقط. وبالطبع فالدولة تحترم الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها – من اليهود وغير اليهود على حد سواء، ولكنها كدولة قومية، ليست لجميع مواطنيها، وانما فقط للشعب اليهودي" على حد زعمه .

وتابع نتنياهو فقال: "للشعوب الأخرى، والقوميات الأخرى، والأقليات الأخرى - هناك تمثيل وطني في دول أخرى. التمثيل القومي للشعب اليهودي موجود في دولة إسرائيل. إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وهي دولته الخاصة لوحده".

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