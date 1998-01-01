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إسرائيليان على الأقل من بين ضحايا الطائرة الأثيوبية المتحطمة

الأحد 10 مارس 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيليان على الأقل من بين ضحايا الطائرة الأثيوبية المتحطمة


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تتحقق من وجود إسرائيليين على متن الطائرة الأثيوبية التي تحطمت صباح اليوم، فيما ذكرت وسائل الإعلام الإثيوبية أن جميع الركاب على متن الطائرة لقوا مصرعهم.

وكانت طائرة من نوع بيونغ 737 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد دقيقتين من إقلاعها من أديس أبابا على متنها 157 راكباً كانت متجهة إلى كينيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة حديثة وقدمت فقط قبل 4 أشهر وهبطت الأسبوع الماضي في مطار بن غوريون.

وقال مكتب رئيس الوزراء الأثيوبي، إن هناك قتلى وهناك مخاوف من أن إسرائيليين على الأقل كانا على متن الطائرة.

ونوهت إلى أن القناصل الإسرائيليون في أديس أبابا ونيروبي يتأكدون مما إذا كان هناك إسرائيليين على متن الطائرة، وسيتم فتح غرفة طوارئ وفي انتظار قوائم وأسماء الركاب.

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