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يديعوت تزعم: الجهاد يحاول نسف التهدئة والوفد المصري متواجد في إسرائيل

الأحد 10 مارس 2019 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تزعم: الجهاد يحاول نسف التهدئة والوفد المصري متواجد في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، أن حركة الجهاد الإسلامي تحاول نسف جهود التهدئة الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية.

وبحسب الصحيفة، فإن تقديرات بأن الحركة تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف في الأيام الأخيرة، إلى جانب تفجير البالونات المتفجرة وغيرها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوفد المصري متواجد في إسرائيل، ويعقد لقاءات مع مسؤولين أمنيين لمتابعة تثبيت حالة الهدوء.

وقالت "ليس من الواضح، فيما إذا كان سيتم التوصل لاتفاق وقف كلي للأحداث مرة واحدة، أم أن الأوضاع ستبقى كما هي لعدة أيام وليالي".

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