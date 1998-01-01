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صحيفة تزعم: إيقاف "الإرباك الليلي" مقابل التزامات إسرائيلية لا ترضي حماس

الأحد 10 مارس 2019 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة تزعم: إيقاف "الإرباك الليلي" مقابل التزامات إسرائيلية لا ترضي حماس


غزة / سما /

ادعت القناة 13 العبرية أنه كجزء من التفاهمات بين "إسرائيل" وحماس سيتم وقف الاضطرابات الليلية على طول حدود قطاع غزة، في المقابل تلتزم "إسرائيل" بجهودها في تخفيف الحصار عن غزة، كما ذكرت صحيفة "العربي الجديد".

وأشار القناة وفق الصحيفة إلى أن اللجنة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أمرت بوقف الاشتباكات والمواجهات الليلية عند السياج الحدودي، ضمن تفاهمات جديدة تم التوصل إليها مع إسرائيل بوساطة مصرية.

وذكرت مصادر للصحيفة أن تم إيقاف ما يسمى "الإرباك الليلي" لإعطاء الوسيط المصري فرصة للضغط على "إسرائيل" للإيفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتخفيف حصار غزة، وذلك كجزء من التفاهمات إبان جولة التصعيد الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن الجانب الإسرائيلي سلم الوسيط المصري جملة التزامات يعمل عليها تدريجياً وهي استمرار تدفق وقود محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة من المنحة القطرية وتوسيع نطاق السلع المصدرة من قطاع غزة إلى إسرائيل والدول الأجنبية، ودراسة تطوير البنية التحتية للكهرباء والبنى التحتية في قطاع غزة.

وتطالب حركة حماس "إسرائيل" بالالتزام بالتفاهمات الأخيرة ورفع الحصار عن غزة بما في ذلك زيادة مساحة الصيد وإدخال الأموال القطرية والوقود لمحطة توليد الكهرباء والسماح بدخول المواد الأساسية والإنسانية إلى جانب وقف العدوان ضد أهداف في قطاع غزة، والتي تنصلت إسرائيل من أجزاء كبيرة منها مؤخراً.

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