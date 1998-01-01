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فتح: استشهاد الشاب الكعابنة جريمة جديدة للاحتلال على حواجز الموت

الأحد 10 مارس 2019 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: استشهاد الشاب الكعابنة جريمة جديدة للاحتلال على حواجز الموت


رام الله / سما /

قالت حركة "فتح"، إن استشهاد الشاب سلامة صلاح الكعابنة، جريمة جديدة للاحتلال الاسرائيلي على حواجز الموت المنتشرة في مناطق الضفة الغربية.

وأضاف المتحدث باسم حركة "فتح" عاطف أبو سيف ان الاحتلال الاسرائيلي يرتكب يوميا جرائم بحق الشعب الفلسطيني عبر حواجزه العسكرية، التي يستخدمها للبطش وإذلال أبناء شعبنا.

وأشار إلى أن هذه الجرائم بحق شعبنا متواصلة في ظل الصمت الدولي وافلات دولة الاحتلال من العقاب.

وأكد أن شعبنا الخاضع للاحتلال والذي يتعرض لأبشع الجرائم لن يستسلم ولن تنال سياسات الاحتلال من عزيمته، وهو ماض في كفاحه حتى نيل حريته واستقلاله.

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