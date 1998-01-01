تيسير خالد: شعب الكويت الشقيق نموذج للشعوب الحرة سيدة قرارها

رام الله / سما /

حيا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شعب وأمير وحكومة وبرلمان الكويت على المواقف القومية المشرفة والدعم المواصل لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف وأكد أن شعب الكويت الشقيق في مواقفه من العلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي ودعوات التطبيع المخجل معها يعتبر نموذجا للشعوب الحرة سيدة قرارها.

جاء ذلك على خلفية مواقف الكويت دولة وحكومة وشعبا من دعوات التطبيع في عدد من الدول العربية مع دولة الاحتلال الاسرائيلي وعلى خلفية الاستطلاع ، الذي أجراه معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى حول دعوات التطبيع تلك ، التي تمارسها بعض الانظمة العربية تارة في السر وطورا في العلن والتي تروج لها شخصيات باعت ضميرها للمحتل الاسرائيلي واليانكي الامبريالي.

وأضاف أن استطلاعا للرأي أجراه " معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى " مؤخرا أوضح أن 86% من الكويتيين يعارضون أي تعاون عربي مع إسرائيل في شؤون غير سياسية ، مثل شؤون التكنولوجيا ومكافحة الإرهاب واحتواء إيران ، ما دفع أحد القائمين على الاستطلاع ، الباحث ديفيد بولوك ، الى القول : إن غالبية الشعب الكويتي تتفق مع الحكومة على القضايا الرئيسية ، وإن ما يميز الكويت في المنطقة هو برلمانها المنتخب مع قوى معارضة داخله ، وهو ما يجعل من الكويت مكاناً حيث للرأي العام أهمية قصوى .

وأوضح تيسير خالد أن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى هو معهد بحث أمريكي تأسس في 1985 من قبل لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية المعروفة اختصارا ( أيباك ) ويعتبر مواليا للحركة الصهيونية ودولة اسرائيل بشكل شامل وكامل وهو في الحقيقة وكر لشخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وظيفتها الأبرز ممارسة دور اللوبي النشيط في أوساط الادارة الأميركية والكونغرس الأميركي وفي أوساط الرأي العام في الولايات المتحدة دفاعا عن اسرائيل وسياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية وضمان تفوقها العسكري على جميع دول المنطقة .