بلدية غزة: مشروع إعادة إعمار شارع المنصورة سيبدأ تنفيذه الشهر المقبل

غزة / سما /

أكدت بلدية غزة أن مشروع إعادة إعمار شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق المدينة سيبدأ تنفيذه بداية الشهر المقبل ضمن المنحة الكويتية لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف العام 2014 .

جاء ذلك خلال لقاء عقدته لجنة حي الشجاعية في ديوان آل أبو القمبز حضره ؛ مدير عام الهندسة والتخطيط في البلدية م. محمد حمادة، ومدير دائرة التنسيق والإشراف م. ضياء أبو عاصي، وطاقم مهندسي إدارة الهندسة والتخطيط في البلدية، ومسؤول وحدة المعلومات والشكاوي م. سائد جبر، وممثل وزارة الحكم المحلي م. يونس جروان، ورئيس لجنة حي الشجاعية سالم السوسي، وأعضاء لجنة الحي، وجمع غفير من أهالي الحي .

وقال م . محمد حمادة إن بلدية غزة بذلت جهوداً كبيرة لتنفيذ المشروع بالتزامن مع مشروعي إعادة إعمار شارع الشعف، وتطوير منطقة القبة ضمن المنحة الكويتية ولكن تأخر الاحتلال في الموافقة على إدخال مادة " البيتومين " اللازمة لتنفيذ المشروع أدى لتأخر في تنفيذه بالتزامن المشاريع المذكورة .

وأضاف أن العمل في تنفيذ المشروع سيبدأ اعتباراً من بداية الشهر المقبل - نيسان / إبريل – ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال أربعة شهور من تاريخ بدء التنفيذ وفي شهر يوليو/ تموز المقبل وفقا للمدة المحددة للمشروع .

وأوضح حمادة أن مشاريع المنحة الكويتية لمدينة غزة تشمل 7 مشاريع وهي؛ مشروع إعادة تأهيل شارع الشعف بقيمة 2 مليون و360 ألف دولار، ومشروع تطوير منطقة القبة شرق الشجاعية بقيمة مليون و400 ألف دولار، ومشروع إعادة تأهيل شارع المنصورة بقيمة 1700 ألف دولار، ومشروع استكمال تطوير شارع 10 جنوب المدينة، و3 مشاريع تسعى البلدية للحصول على الموافقة بتنفيذه وتمويلها وهي إنشاء مخزن للبلدية، وصيانة طرق في المدينة، وتطوير شارع الجزائر غرب المدينة .

بدوره أكد م . ضياء أبو عاصي أن نسبة الإنجاز في مشروع تأهيل شارع الشعف وصلت لنحو 90 %، وبلغت نسبة الإنجاز في تطوير منطقة القبة نحو 85 %، فيما يستمر العمل في استكمال تطوير شارع 10، وسيبدأ العمل في إعادة تأهل شارع المنصورة الشهر المقبل .

وبين أن مشروع إعادة تأهيل شارع المنصورة يشمل؛ إنشاء خط مياه في الشارع، وأخر للصرف الصحي، وتمديد شبكة لتصريف مياه الأمطار، وصيانة شبكات الإنارة، ورصف الشارع البالغ طوله 2400 مترا بطبقة اسلفتية .

من جانبه قال ممثل وزارة الحكم المحلي م . يونس جروان إن المنحة الكويتية لإعادة إعمار المناطق التي تضررت من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 35 ملين دولار لكافة محافظات ومناطق قطاع غزة، ويبلغ نصيب بلدية غزة منها نحو 8 ملايين ونصف المليون دولار لتنفيذ المشاريع المذكورة .

وناقش المجتمعون سبل تذليل أي عقبات تطرأ خلال تنفيذ المشروع ، وتنفيذ المشروع وفقا للمدة والمخططات المحددة، وكذلك إمكانية تطوير الشوارع الفرعية ضمن المنحة، و إمكانية استغلال الطبقة الإسفلتية القائمة حالياً في إعادة تدويرها واستخدامها في رصف الشوارع المتفرعة من شارع المنصورة .

واتفقوا على تعزيز التواصل بين البلدية ووزارة الحكم المحلي ولجنة وأهالي الحي للتنسيق والتشاور خلال مرحلة تنفيذ المشروع ودراسة أي مقترحات تضمن إعادة إعمار الشارع وتلبية احتياجات المواطنين وفقا للإمكانيات المتوفرة .

يذكر أن شارع المنصورة من الشوارع الرئيسة والحيوية في المدينة ويربط شارعي صلاح الدين غرباً والكرامة شرقاً ويمثل شريان رئيس يوصل للمنطقة الصناعية شرق حي الشجاعية ولمرافق حيوية أخرى في المنطقة وتعرض الشارع ومنطقة القبة المجاورة له وشارع الشعف لأضرار كبيرة خلال العدوان في صيف العام 2014.