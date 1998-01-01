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الاحتلال يعيق حركة المرور جنوب بيت لحم

الأحد 10 مارس 2019 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

شهد الشّارع الرئيس الرابط بين محافظات جنوبي الضّفة الغربية المحتلة ووسطها أزمة مرورية خانقة بفعل حادث تصادم بين مجموعة من المركبات قرب بلدة تقوع جنوبي شرق محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ الحادث وقع بعد تجاوز حافلة إسرائيلية مجموعة من المركبات، ما أدّى إلى اصطدامها بمركبة عمومية فلسطينية، دون وقوع إصابات في صفوف ركّابها.

كما انحرفت مركبة عسكرية تتبع جيش الاحتلال على حافة الطريق في نفس الحادث.

وتسبّب الحادث في أزمة مرورية خانقة على جانبي الشّارع، ما تسبّب في تأخر مئات المواطنين عن أعمالهم.

#الاحتلال

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