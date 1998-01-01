الاحتلال يهدم بركسا ويقتلع عشرات الأشجار المثمرة في مخيم العروب

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بركسا لتربية الدواجن واقتلعت عشرات الأشجار المثمرة في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض ، إن جرافات الاحتلال ترافقها ما تسمى "الإدارة المدنية"، هدمت بركسا لتربية الدواجن واقتلعت عشرات الأشجار المحيطة به في منطقة أبو سودا على طريق القدس الخليل مقابل بيت البركة المحاذي لمخيم العروب، والمستولى عليه من قبل المستوطنين.

وأضاف، ان البركس تعود ملكيته للمواطن خالد محمد سلمان السماحين، وتبلغ مساحته 600 متر مربع.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت هدمت ذات المنشئة قبل ثلاث سنوات رغم وجود أوراق ثبوتية للأرض المقامة عليها.