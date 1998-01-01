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صرف رواتب الشهداء والأسرى والجرحى بشكل كامل

وزير المالية: رواتب الموظفين ستصرف اليوم بنسبة 50% بما لا يقل عن 2000 شيقل

الأحد 10 مارس 2019 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير المالية: رواتب الموظفين ستصرف اليوم بنسبة 50% بما لا يقل عن 2000 شيقل


رام الله / سما /

اكد وزير المالية د.شكري بشارة في مؤتمر صحفي خاص عن الرواتب، انه سيتم اليوم صرف ما لا يقل عن 50% من رواتب الموظفين.

واوضح ان الرواتب دون الـ 2000 شيكل سيتم صرفها كاملة، وسنصرف ما هو متوفر ضمن سلم الأولويات.

وأعلن وقف التعيينات والترقيات وشراء العقارات والسيارات وتقنين بدلات السفر وجملة من القرارات، لتخفيف الأزمة المالية.

وأوضح أنه تم الاجتماع مع  الرئيس محمود عباس لبحث موازنة التقنين النقدي لضمن سلم الأولويات ولحماية الرواتب المتدنية، وصرفها بالطريقة المثلى لتعزير القطاعات كافة بما فيها القطاع الخاص، وسيتم توزيع النقد المتوفر لصرف بنود الموازنة التشغيلية.

وأكد بشارة أن عبئ التوفير سيذهب باتجاه الرواتب الأعلى، وأوصى برفع نسبة الراتب في رمضان وعيد الفطر لـ 60% أو 70%، وكشف عن حاجتهم للاقتراض الدوري خلال الأشهر القادمة من 50 - 60 مليون دولار شهرياً.

وقال  انه سيتم اقتراض مبلغ 50 مليون دولار شهريا من البنوك خلال الفترة المقبلة.

من جانبه اكد دنبيل أبو ردينة ان المرحلة صعبة ومعقدة وخطيرة وربما تستدعي اتخاذ اجراءات سياسية أكثر خطورة في المرحلة القادمة.

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