أبو حسنة : 6400 فرصة عمل لخريجين وعمال بغزة عبر المنحة القطرية خلال أيام

غزة / سما /

أعلن الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، عن بدء تنفيذ مشروع "النقد مقابل العمل" الممول من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة خلال أيام والذي يستهدف تشغيل 6400 عامل وخريج بغزة.

وقال أبو حسنة إن مدة التشغيل تتفاوت ما بين 3 أشهر إلى 9، موضحًا أن العمل جارِ على تجهيز كشوفات المستفيدين.

وعن طبيعة الفئات المستفيدة، أوضح أبو حسنة أن فرص العمل تستهدف الخريجين، ومنهم الجدد، و"العمال غير المهرة"، مثل عمال النظافة، والإداريين والتعليم والصحة والبلديات والقطاع الخاص.

وكانت اللجنة القطرية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "UNRWA" وقعتا اتفاقية تفاهم على آليات تنفيذ مشاريع برنامج "النقد مقابل العمل" لتشغيل الخريجين والعمّال العاطلين عن العمل في قطاع غزة، قبل عدة أسابيع.