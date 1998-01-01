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الشعبية : سعي حماس لابرام تهدئة مع الاحتلال مجرد مسكنات لا تعالج اوضاع غزة

الأحد 10 مارس 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية : سعي حماس لابرام تهدئة مع الاحتلال مجرد مسكنات لا تعالج اوضاع غزة


غزة / سما/

اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول أن سعي حركة حماس لإبرام تهدئة مع الاحتلال مجرد مسكنات لا تعالج الوضع الصعب في قطاع غزة، وانما في اطار وحدة فلسطينية وبرنامج يتم التوافق عليه لإدارة الصراع مع الاحتلال بمختلف الاشكال.
وأكد الغول في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، أن تحقيق الوحدة وانهاء الانقسام هو الاساس لإنهاء الوضع الصعب في القطاع وتوحيد مرجعيات الدعم وفق خطة وطنية شاملة تحت مظلة السلطة الوطنية ومنظمة التحرير.
واشار الغول ان الحديث عن التهدئة الان هو امر خاطئ في ظل اصرار الاحتلال على تعميق مشروعه سواء في استمرار فرض الحصار على القطاع لفصله عن الضفة او ما يجري في الضفة من تسارع للاستيطان وتهويد للقدس.
 

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