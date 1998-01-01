الاحتلال يحتجز اغنام اريحا في سجن خاص

اريحا/سما/

قال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا ، إن حملة زراعة أشجار بالأغوار الشمالية ، تأتي ردا على انتهاكات الاحتلال اليومية بالمنطقة ، التي تعتبر أكبر مخزون استراتيجي للمياه وتشكل 28 % من اراضي الضفة ، وأكثر المناطق المولدة للطاقة الشمسية

في السياق ، استنكر الخواجا في حديث لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية صباح اليوم الاحد، ما تقوم به قوات الاحتلال من احتجاز الأغنام في سجن لها ويتم ترغيم أصحابها على دفع مبلغ بقيمة 11 دينار على كل غنمة مقابل توفير المبيت والطعام لها داخل السجن.

وأكد الخواجا أنه يتم الإعداد للقاء موسع مع نشطاء العمل الشعبي لوضع خطة استراتيحية مستمرة طيلة العام لتعزيز صمود أهلنا بالأغوار .

