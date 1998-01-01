  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يحتجز اغنام اريحا في سجن خاص

الأحد 10 مارس 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحتجز اغنام اريحا في سجن خاص


اريحا/سما/

قال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا ، إن حملة زراعة أشجار بالأغوار الشمالية ، تأتي ردا على انتهاكات الاحتلال اليومية بالمنطقة ، التي تعتبر أكبر مخزون استراتيجي للمياه وتشكل 28 % من اراضي الضفة ، وأكثر المناطق المولدة للطاقة الشمسية
في السياق ، استنكر الخواجا في حديث لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية صباح اليوم الاحد، ما تقوم به قوات الاحتلال من احتجاز الأغنام في سجن لها ويتم ترغيم أصحابها على دفع مبلغ بقيمة 11 دينار على كل غنمة مقابل توفير المبيت والطعام لها داخل السجن.
وأكد الخواجا أنه يتم الإعداد للقاء موسع مع نشطاء العمل الشعبي لوضع خطة استراتيحية مستمرة طيلة العام لتعزيز صمود أهلنا بالأغوار .
 

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: السلطة قدمت عرضا لـ"اسرائيل" بشأن اموال المقاصة وهذا ما تناوله...

الداخلية : اعتقال اثنين من المشاركين بإطلاق النار على حلس وضبط السيارة

واللا العبري: "تهدئة صغيرة، تهدئة كبيرة: غزة ومصر ينتظران بفارغ الصبر الانتخابات "

التيار الإصلاحي يستنكر الاعتداء على حلس وحرق مجهولين لمكتبه في الشجاعية

المونيتور: غزة لا تستطيع الانتظار الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية

خلال اجتماع طارئ.. محافظو قطاع غزة: الاعتداء على حلس مدان ولا يبشر بخير لغزة

ليبرمان: نتنياهو رفض مقترحا لاغتيال قيادات من حماس والجهاد بغزة

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة : 6400 فرصة عمل لخريجين وعمال بغزة عبر المنحة القطرية خلال أيام

هآرتس: الأموال القطرية تُنقل إلى غزة و آلية جديدة لتحويلها

k

استشهاد شاب برصاص الاحتلال على حاجز قرب اريحا

هآرتس : الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تتوقع انهيار السلطة الفلسطينية خلال شهرين

الطائرات الحربية الاسرائيلية تقصف عدة مواقع في قطاع غزة فجر اليوم