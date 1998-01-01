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دغلس: عصابات المستوطنين لا زالت تتواجد جنوب نابلس

الأحد 10 مارس 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دغلس: عصابات المستوطنين لا زالت تتواجد جنوب نابلس


رام الله /سما/

قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس إن عصابات المستوطنين التي ما زالت تتواجد منذ 3 أيام بحماية جيش الاحتلال في منطقة جالود جنوب شرق نابلس، قامت بتجريف 15 دونماً في سهل جالود.
وأوضح دغلس في حديث لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية صباح اليوم الاحد ، أن سهل جالود يبلغ مساحته نحو 250 دونم، وتقوم سلطات الاحتلال بوضع العراقيل أمام المواطنين لعدم زراعته وسرقة ترابه الذي يتميز بخصوبته، ليتم نقله الى المستوطنات القريبة.
من جهة ثانية .. حذر دغلس من التواجد الدائم لعصابات المستوطنين بالقرب مستوطنة حومش التي تم اخلائها عام 2005 والتي كانت جاثمة على اراضي المواطنين في قرية برقة شمال نابلس، مشيرا الى أن هنالك توجهات من أهالي القرى القريبة من المنطقة لجرف وقطع الطريق على المستوطنين ومركباتهم لمنعهم من الوصول اليها.
وأكد دغلس أن عصابات المستوطنين هذه والتي تطلق على نفسها تدفيع الثمن تشكل خطورة على المواطنين، حيث يبيتوا في المغر والعراء دون ماء وكهرباء ويتفاجىء بهم المواطنون عندما يظهرون لهم كالأشباح، محاولين الاعتداء عليهم.
إلى ذلك أضاف دغلس أنه تم تشكيل لجنة لإعادة بناء المنزل الذي هدمه جيش الاحتلال في منطقة المسعودية القريبة من قرية برقة، مبيناً أن سياسة هدم المنازل الممنهجة تهدف إلى تفريغ المنطقة من ساكنيها والسيطرة عليها.
 

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