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بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح الاثنين

الأحد 10 مارس 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح الاثنين


غزة / سما /

أكدت وزارة الداخلية بغزة، يوم الأحد، أن السفر عبر معبر رفح الاثنين، سيكون للحافلات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من كشف (6 - 3).
ودعت الداخلية في بيان صحفي، المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباح الاثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، مشددة على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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