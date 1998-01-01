الدفاع المدني يتعامل مع 147 حادثا في اسبوع

رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 147 حادثا، منها 45 حادث حريق و102 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة؛ نتج عن مجموع الحوادث إصابة 27 شخص في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.

وكانت حوادث الحريق التي ذكرها التقرير في منازل ومركبات ومشغل ومحولات وأعمدة كهربائية وحالات حرائق مختلفة، وعن أسباب وقوع الحوادث كانت نتيجة الحرق العمد والإهمال وتماس كهربائي وشجار وتسرب غاز والمدافئ وأسباب مجهولة .

وكانت حوادث الإنقاذ نتيجة حوادث سير، وحالات إنقاذ محاصرين وأشخاص مصابين وإنقاذ ممتلكات، وحالات إنهيار، وتصريف وشفط مياه وإنقاذ حيوانات وسحب مركبات عالقة، وفتح طرق ومعالجة وإحتواء تسرب للغاز المنزلي، والتخلص من آفات ضارة، وإنقاذ من مكان مغلق، وحالات إزالة أشجار وإزالة زيوت وغيرها ؛ وعن أسباب حالات الإنقاذ كانت نتيجة الأمطار والسيول وحالة الجو، وإنزلاق مركبات وتصادم وتدهور مركبات وحالات ناتجة عن الكهرباء، وحالات بمصاعد كهربائية عالقة وإنقاذ من منزل مغلق، ونتيجة للإهمال، وحالات نتيجة عوامل طبيعية وإسطوانات غاز وأسباب مختلفة.

وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة العامة 341 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1443 جولة ميدانية؛ والكشف ومنح تصريح عمل لـ 123 مصعداً كهربائياً في المحافظات.

وعقد 65 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها إستفاد منها 39520 متدرب.