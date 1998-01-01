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قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين على الأقل من الضفة

الأحد 10 مارس 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، ستة مواطنين على الأقل من الضفة.

وبين نادي الأسير في بيان صحفي، أن مواطنين جرى اعتقالهما من محافظة بيت لحم وهما: محمود إبراهيم السير (22 عاما)، ومعتصم محمد العروج (21 عاما).

فيما جرى اعتقال مواطن من بلدة برطعة في جنين وهو عروة جاد قبها، ومواطن آخر من محافظة قلقيلية وهو عقل شتيوي (30 عاما) وهو أسير محرر، يضاف إلى المعتقلين يزن لافي من مخيم العروب، وراضي الددو من البلدة القديمة في القدس.

وأشار البيان إلى أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة الخليل خلال يومي الجمعة والسبت وهم: منتصر محمد اصبيح، ورأفت طالب درويش، ورائد محمد الحرباوي، وذلك أثناء مرورهم من معبر الكرامة، إضافة إلى (12) مقدسيا بينهم سبع سيدات أفرج عن غالبيتهم لاحقا.

كذلك احتجزت قوات الاحتلال الطفل محمد أنور أبو مسلم ثمانية أعوام من محافظة رام الله والبيرة يوم أمس،  لمدة ثلاث ساعات وأفرجت عنه لاحقا.

#قوات الاحتلال #الضفة الغربية

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