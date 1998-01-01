خطبة جنيفر لوبيز على لاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز

وكالات / سما /

أعلنت المغنية والممثلة الأمريكية جنيفر لوبيز، عن خطبتها على لاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز يوم السبت عبر نشر صور لخاتم الخطوبة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وغرد رودريغيز على صفحته على موقع تويتر قائلا: “لقد قالت نعم” مع رمز تعبيري عن القلب وصورة له وهو يمسك بيد المغنية، التي تزينت بماسة ضخمة.

وعرضت لوبيز نفس الصورة على حسابها على تطبيق انستغرام.

ونقلت مجلة “بيبول”، المعنية بأخبار المشاهير، عن مصادر قولها إن رودريغيز خطب لوبيز يوم السبت بينما كانا يقضيان عطلة في جزر الباهاما. وبدأ الاثنان في التواعد قبل عامين.

يذكر أن لوبيز ورودريغيز لديهما أطفال من علاقات سابقة.