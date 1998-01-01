"11 سنة بس".. هجوم على زوج أنغام الجديد بسبب تعليق له!

وكالات / سما /

لا يزال زواج الفنانة المصرية أنغام المفاجئ بالموزع الموسيقي الذي يصغرها بـ11 عاما، أحمد إبراهيم، يشعل الجدل والتعليقات على مواقع التواصل.

وقد نشر أحمد إبراهيم، صورة تجمعه بطفليه، وتعليقه عليها قائلاً: “أغلى هدية من ربنا…عيسى ومالك”، انهالت التعليقات الغاضبة من قبل متابعيه على “انستغرام” لتركه أم أولاده .

وحاول ابراهيم الرد على بعض التعليقات، لا سيما تلك التي سخرت من فارق العمر بينه وبين أنغام، حيث رد على أحد التعليقات بطريقة ساخرة قائلا: “11 سنة بس”

وأحدث رده، الذي اعتبر مستفزا مزيدا من الهجومات عليه مما اضطر له لإغلاق خاصية التعليقات ومسح كل الكلام المرفق مع الصورة.

القدس العربي