  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

"11 سنة بس".. هجوم على زوج أنغام الجديد بسبب تعليق له!

الأحد 10 مارس 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"11 سنة بس".. هجوم على زوج أنغام الجديد بسبب تعليق له!


وكالات / سما /

لا يزال زواج الفنانة المصرية أنغام المفاجئ بالموزع الموسيقي الذي يصغرها بـ11 عاما، أحمد إبراهيم، يشعل الجدل والتعليقات على مواقع التواصل.

وقد نشر أحمد إبراهيم، صورة تجمعه بطفليه، وتعليقه عليها قائلاً: “أغلى هدية من ربنا…عيسى ومالك”، انهالت التعليقات الغاضبة من قبل متابعيه على “انستغرام” لتركه أم أولاده .

وحاول ابراهيم الرد على بعض التعليقات، لا سيما تلك التي سخرت من فارق العمر بينه وبين أنغام، حيث رد على أحد التعليقات بطريقة ساخرة قائلا: “11 سنة بس”

وأحدث رده، الذي اعتبر مستفزا مزيدا من الهجومات عليه مما اضطر له لإغلاق خاصية التعليقات ومسح كل الكلام المرفق مع الصورة.

القدس العربي

#أحمد إبراهيم

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: السلطة قدمت عرضا لـ"اسرائيل" بشأن اموال المقاصة وهذا ما تناوله...

الداخلية : اعتقال اثنين من المشاركين بإطلاق النار على حلس وضبط السيارة

التيار الإصلاحي يستنكر الاعتداء على حلس وحرق مجهولين لمكتبه في الشجاعية

المونيتور: غزة لا تستطيع الانتظار الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية

خلال اجتماع طارئ.. محافظو قطاع غزة: الاعتداء على حلس مدان ولا يبشر بخير لغزة

ليبرمان: نتنياهو رفض مقترحا لاغتيال قيادات من حماس والجهاد بغزة

تنويه هام بشأن السفر عبر معبر رفح البري اليوم الاحد

الأخبار الرئيسية

وزير المالية: رواتب الموظفين ستصرف اليوم بنسبة 50% بما لا يقل عن 2000 شيقل

أبو حسنة : 6400 فرصة عمل لخريجين وعمال بغزة عبر المنحة القطرية خلال أيام

هآرتس: الأموال القطرية تُنقل إلى غزة و آلية جديدة لتحويلها

k

استشهاد شاب برصاص الاحتلال على حاجز قرب اريحا

هآرتس : الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تتوقع انهيار السلطة الفلسطينية خلال شهرين