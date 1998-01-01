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آيزنكوت يسعى لدخول الحياة السياسية

الأحد 10 مارس 2019 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آيزنكوت يسعى لدخول الحياة السياسية


القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، يسعى إلى دخول الحياة السياسية في "إسرائيل".

وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأحد، أن آيزنكوت يسعى للانضمام للساحة السياسية الإسرائيلية قريبًا.

وذكرت القناة العبرية، أن آيزنكوت قدم طلبًا لتقصير العطلة العسكرية ما بعد إنهاء خدمته العسكرية من سنة إلى شهر فقط، من أجل التمكن من المشاركة في الانتخابات ما بعد المقبلة.

وأضافت القناة السابعة، أن آيزنكوت لم يؤكد خبر الانضمام للحياة السياسية، بينما أكد مقربون منه أنه يسعى للانضمام لمعهد أبحاث الشرق الأوسط في واشنطن للعمل هناك لمدة عام.

يشار إلى أن القانون الإسرائيلي، يمنع كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي من الترشح للكنيست قبل مرور 3 سنوات على إنهاء خدمتهم العسكرية.

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