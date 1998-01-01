  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

متاجر بريطانية تتوقف عن بيع "سلاح القتل السهل"

الأحد 10 مارس 2019 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متاجر بريطانية تتوقف عن بيع "سلاح القتل السهل"


وكالات / سما /

قالت سلسلة متاجر "أسدا" البريطانية المملوكة لشركة "وول مارت"، إنها ستسحب كل سكاكين المطبخ التي تباع منفردة من العرض في كل متاجرها، بنهاية شهر أبريل المقبل.

ويشهد معدل ارتكاب الجرائم بالأسلحة البيضاء في بريطانيا ارتفاعا مضطردا، كما وقعت موجة من عمليات الطعن القاتلة في الآونة الأخيرة، كثير منها نفذها مراهقون.

وعقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجتماعا للوزراء وقادة المجتمع، لمناقشة سبل مواجهة المشكلة.

وقال نيك جونز نائب رئيس "أسدا" في بيان: "نعلم أن السكاكين المنفردة هي المنتج الأكثر شيوعا في السرقات، لهذا قررنا سحب هذا المنتج من العرض من متاجرنا".

ويمنع القانون البريطاني بيع السكاكين لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر.

#سكاكين #متاجر #بريطانيا

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية : اعتقال اثنين من المشاركين بإطلاق النار على حلس وضبط السيارة

واللا العبري: "تهدئة صغيرة، تهدئة كبيرة: غزة ومصر ينتظران بفارغ الصبر الانتخابات "

التيار الإصلاحي يستنكر الاعتداء على حلس وحرق مجهولين لمكتبه في الشجاعية

المونيتور: غزة لا تستطيع الانتظار الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية

ليبرمان: نتنياهو رفض مقترحا لاغتيال قيادات من حماس والجهاد بغزة

تنويه هام بشأن السفر عبر معبر رفح البري اليوم الاحد

تعليق إسرائيلي على كلمة نصر الله بشأن مكافحة الفساد في لبنان

الأخبار الرئيسية

هآرتس: الأموال القطرية تُنقل إلى غزة و آلية جديدة لتحويلها

k

استشهاد شاب برصاص الاحتلال على حاجز قرب اريحا

هآرتس : الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تتوقع انهيار السلطة الفلسطينية خلال شهرين

الطائرات الحربية الاسرائيلية تقصف عدة مواقع في قطاع غزة فجر اليوم

اموال

قناة عبرية تكشف: السلطة قدمت عرضا لـ"اسرائيل" بشأن اموال المقاصة وهذا ما تناوله...