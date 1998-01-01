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تصريحات أصالة نصري تُلهب جمهورها في السعودية

الأحد 10 مارس 2019 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصريحات أصالة نصري تُلهب جمهورها في السعودية


وكالات / سما /

أبهرت النجمة السورية، أصالة نصري، جمهورها بصوتها وتصريحاتها، خلال حفلها الغنائي الذي أحيته يوم الجمعة في السعودية.

وقالت أصالة للجمهور الحاضر في جدة إنها تشبههم أكثر من أهلها.

وأضافت: "لو سألوني من أكثر شخص أشبهه في الحياة، فأقول أنني أشبهكم أكثر من أبي وأمي وأهلي". وتابعت: "أنا منكم، أنا بحرينية سعودية، وسورية من السعودية"، لتقابل بعاصفة من التصفيق.

وتأتي تصريحات أصالة بعدما أكدت لبرنامج "الحكاية" للإعلامي المصري، عمرو أديب، أن لديها ولاء غير عادي للمملكة، ويرجع تكوين شخصيتها إلى محبة السعوديين ودعمهم على كافة المستويات، بجانب حبها الشديد للبحرين التي تدين لها بالفضل الكبير.

#أصالة نصري

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